Тимошенко впевнена, що тепер через Росію Україна втратить все

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що Україна втратить все у разі виконання вчорашніх домовленостей президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна.

Таку думку Тимошенко висловила в інтерв'ю німецькому виданню Stern, переклад якого розміщено на сайті партії «Батьківщина».

“Росія повинна дати йому (Президентові України Вікторові Януковичу - УНІАН) вигідні кредити і знизити ціни на газ, які складають лише половину від ринкових. Він вважає, що ці політичні подарунки допоможуть йому втриматися при владі. Якщо він їх прийме, Україна знову потрапить на гачок Російської Федерації. Адже Росія вимагатиме заплатити за економічну допомогу підкоренням. Це може стати початком кінця нашої незалежності. З Росією ми втратимо все, що маємо”, - сказала Тимошенко.

Вона також зауважила, що безкінечні переговори між ЄС і українською владою не мають сенсу. На її думку, Євросоюз має ввести санкції проти українських високопосадовців.

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“Необхідно діяти! Необхідно нарешті запровадити санкції проти режиму. Потрібні заборони на в’їзд, їхні рахунки за кордоном треба заморозити... Європа повинна зробити вибір між європейськими прагненнями українського народу і добробутом корумпованого диктатора. Я переконана, що політики демократичного світу зроблять правильний вибір”, - наголосила Тимошенко.

На запитання, чи приведуть Україну протести, що відбуваються – до Європи, Тимошенко відповіла: “Я твердо вірю в те, що українці на Майдані переможуть. Вони доб’ються свого і досягнуть підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Або Президент виконає їхні мирні вимоги, або народ обере собі нового Президента”.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України та РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про низку домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.