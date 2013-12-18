Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко закликає Майдан набратися терпіння і боротися, оскільки перемога не може бути швидкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на мітингу на столичному Майдані Незалежності.

Кличко закликав мітингувальників не зраджувати свої мрії і не залишати Майдан стільки, скільки буде потрібно для перемоги. За його словами, перемога, попри очікування, швидкою не буде.

Як сказав Кличко, якщо буде потрібно, «будемо стояти на Майдані, може, тиждень, може, два, може, місяць і більше».

Він додав, що Майдан зустріне Новий рік зі справжньою ялинкою. «Ялинку ми поставимо свою, не цю, криваву», - зауважив Кличко.

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