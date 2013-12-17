Кличко: Я викликаю Януковича на ринг, він мій персональний суперник
Віталій Кличко викликав Віктора Януковича на ринг
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко викликав Президента України Віктора Януковича на ринг.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи зі сцени Майдану.
“Я викликаю Януковича на ринг і хочу сказати, що він мій персональний суперник”, - сказав Кличко.
Також він зазначив, що поки не відомо, на яких умовах підписав Янукович домовленості у Москві.
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Кличко впевнений, що влада цими домовленостями здає національні інтереси і незалежність України.
Також Кличко додав, що, за наявною в нього інформацією, Янукович як заставу запропонував Росії стратегічні підприємства України у галузі літакобудування та машинобудування. Кличко навіть не виключив, що предметом застави могла стати газотранспортна система.
Кличко закликав людей не йти з Майдану і запевнив, що він також буде на Майдані. “Я не піду з Майдану і я не залишу Майдан”, - сказав Кличко.
Також Кличко заявив, що головною метою домовленостей Януковича у Росії є прагнення залишитись на посаді після 2015 року, і закликав Президента не боятися йти на вибори.