Зараз на Майдані перебувають близко 3 тис осіб

09:44, 19 грудня 2013
Політика
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На Майдані Незалежності у Києві продовжують перебувати мітингувальники, які виступають за євроінтеграцію України та проти політики чинної влади.  

На Майдані зараз 200 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени зібралось близько 200 осіб.

Мітингувальники гріються навколо багать у бочках.

Перед барикадою на Хрещатику, зведеною з мішків зі снігом, який вже почав танути, євромайданівці поставили загорожу з металевих стовпів, на які натягнули дріт.

Як повідомляв УНІАН, в Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

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