Зараз на Майдані перебувають близко 3 тис осіб
09:44, 19 грудня 2013Політика
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На Майдані Незалежності у Києві продовжують перебувати мітингувальники, які виступають за євроінтеграцію України та проти політики чинної влади.
На Майдані зараз 3 тис. осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени зібралось близько 200 осіб.
Мітингувальники гріються навколо багать у бочках.
Перед барикадою на Хрещатику, зведеною з мішків зі снігом, який вже почав танути, євромайданівці поставили загорожу з металевих стовпів, на які натягнули дріт.
Як повідомляв УНІАН, в Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.
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