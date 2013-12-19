Зараз на Майдані перебувають близко 3 тис осіб

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени зібралось близько 200 осіб.

Мітингувальники гріються навколо багать у бочках.

Перед барикадою на Хрещатику, зведеною з мішків зі снігом, який вже почав танути, євромайданівці поставили загорожу з металевих стовпів, на які натягнули дріт.

Як повідомляв УНІАН, в Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.