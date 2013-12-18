Мітингувальники зводять капітальні барикади з арматури та труб навколо Майдану Незалежності
17:37, 18 грудня 2013Політика
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Учасники акції громадянського протесту зводять капітальні барикади з металевої арматури та труб навколо Майдану Незалежності у Києві.
Мітингувальники оновлюють старі барикади.
Як передає кореспондент УНІАН, з боку Європейської площі перед «сніговою» барикадою, спорудженою близько тижня тому, мітингувальники на даний момент будують капітальну споруду з металевої арматури та труб. Вони встановлюють поперек Хрещатика сталеві стовпи з підпірками, прикріпленими до асфальту металевими скобами, а поперек цієї конструкції приварюють металеві троси та арматуру.
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