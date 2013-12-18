Мітингувальники зводять капітальні барикади з арматури та труб навколо Майдану Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, з боку Європейської площі перед «сніговою» барикадою, спорудженою близько тижня тому, мітингувальники на даний момент будують капітальну споруду з металевої арматури та труб. Вони встановлюють поперек Хрещатика сталеві стовпи з підпірками, прикріпленими до асфальту металевими скобами, а поперек цієї конструкції приварюють металеві троси та арматуру.