Рада відклала голосування по бюджету-2014 до січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу.

“Ми сьогодні на засіданні у Рибака дійшли до згоди, що сьогодні закон про державний бюджет голосуватися не буде”, - сказав Яценюк.

Він зазначив, що “максимум, що може відбутись — це Міністерство фінансів з трибуни парламенту зробить презентацію проекту закону про державний бюджет”.

“Далі, як і передбачено регламентом, процедура розгляду законопроекту повинна вже відбутися в наступному році, не раніше, ніж через два тижні. Тобто фактично це 14-16 числа — ми можемо повернутися до питання розгляду законопроекту про державний бюджет в першому і другому читанні”, - сказав Яценюк.

Він також висловив думку, що цей законопроект є неприйнятним. “На 25 сторінці проекту цього закону передбачена зупинка дії соціальних та інших законів, що заборонено рішенням Конституційного Суду. Вони знову хочуть зупинити виплати афганцям, чорнобильцям, виплати, які передбачені законом про статус суддів, закону про державну службу і таким чином зменшити витрати державного бюджету, що є неконституційним і, в першу чергу, це б'є по кишені українців”, - сказав депутат.