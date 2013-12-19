ВВП України прогнозують зростання в 2014 році на 3%

Такий прогноз озвучив у коментарі Укрінформу виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

"Якщо раніше ми прогнозували зростання української економіки від 0% до 3% в 2014 році, то після підписання угод із РФ ми маємо право чекати зростання ВВП України мінімум на 3%", - прогнозує експерт.

За його словами, зростання економіки стимулюватиметься збільшенням обсягів українського експорту на територію Росії.

"Обсяги українського експорту до Росії зростуть як мінімум на $5 млрд, виходячи з того, що саме на таку суму вони скоротилися, починаючи з 2011 року. Варто чекати зростання українського ВВП на 2,5% тільки за рахунок відновлення обсягів експорту до Росії", - вважає економіст.

Крім того, як вважає Устенко, не буде депресуватися внутрішнє споживання, і зростання прибутків домогосподарств надасть додаткового імпульсу українській економіці.

"Якщо раніше була гостра необхідність у підвищенні тарифів на газ, то тепер ця напруженість набагато нижча. І це означає, що прибутки домогосподарств теж простимулюють зростання економіки", - сказав експерт.

Водночас Устенко відзначає, що тут існує ризик зростання імпорту, оскільки внаслідок досягнутих домовленостей про кредит у $15 млрд девальваційний тиск на гривню різко знизився.

Він також відзначив, що світові ринки миттєво відреагували на повідомлення про російський кредит для України і реакція була надзвичайно позитивною.

"Для нас практично відразу були розблоковані зовнішні фінансові ринки. Із учорашнього вечора кредитні дефолтні свопи України впали на 2% з 1500 до 850 б.п. І я вважаю, що цей тренд триватиме", - сказав експерт.

Крім того, отриманий від Росії кредит, на думку Устенка, знімає напруженість в українській економіці не лише на наступний, але і на 2015 рік. "Ситуація кардинально зміниться. Гроші, які дає Росія, - це колосальна сума – більш як 8% українського ВВП. При такій ситуації, гроші Міжнародного валютного фонду для України взагалі не є критичними", - зазначив економіст.

Говорячи про відсоткову ставку за російським кредитом, Устенко сказав, що за наявності програми з МВФ, Україна могла розміщувати своє євробонди на зовнішніх фінансових ринках під 7%.

"Запропонувавши кредит під 5%, Росія зробила Україні більш привабливу пропозицію. Це навіть краще, ніж якби ми розблоковували зовнішні ринки через відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом," - резюмував Устенко.