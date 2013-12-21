Комендант розповів, чого не вистачає Євромайдану

Учасники акції на столичному Майдані відчули необхідність у більшій кількості теплого одягу у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, повідомив комендант Майдану Михайло Блавацький на брифінгу в Штабі національного спротиву.

«Ми хочемо звернутися до киян з проханням: допоможіть, будь ласка, знову Майдану. Сьогодні виникає проблема з продуктами, з теплими речами. Ви бачите - погодні умови погіршилися, а кількість людей весь час збільшується», - сказав Блавацький.

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Комендант Майдану Сергій Аверченко повідомив, що сьогодні активісти зайнялися прибиранням території і вивезенням сміття. «Ми не розраховуємо на те, що адміністрація (КМДА - УНІАН) вестиме тут генеральне прибирання, ми розраховуємо на свої сили: все прибираємо, все вивозимо, попри те, що продовжують блокувати наші автомобілі, навіть ті, що вивозять сміття. Але ми знаходитимемо можливість, домовлятимемося з комерційними структурами і продовжуватимемо вивозити сміття, завозити продукти», - повідомив Аверченко.

Загалом, за словами комендантів, життя на Майдані йде спокійно і учасники акції не збираються відступати, доки не будуть виконані їх вимоги.