На заклик розібрати барикади Євромайдану прийшло 4 активісти (фото)

13:47, 21 грудня 2013
Політика
2803 0

"Рятувати" центр Києва від барикад прийшло 4 активісти

Активіст Проценко, Євромайдан / Фото: Оксана Коваленко

На акцію з "очистки Євромайдану" станом на 11:23 прийшли чотири активісти, повідомляє Українська правда.

Організатор акції Іван Проценко тримає плакат "Долой беспредел Евромайдана".

Активіст Проценко, Євромайдан / Фото: Оксана Коваленко

На місці зустрічі "активістів" перебувають близько  20 журналістів, також підійшли активісти Євромайдану, які намагаються переконати "прибиральників" у тому, що Київ підтримує Євромайдан.

На тему: Мітингувальники закликають українців захистити барикади Євромайдану

Як розповів Проценко Українській правді, сам він родом з Одеси, але вже три з половиною роки живе у Києві.

Поки що акція відбувається у вигляді словесної перепалки, організатори очікують на прибуття більшої кількості прихильників.

Як відомо, напередодні Київська міськадміністрація отримала заявку на проведення суботника, під час якого добровольці будуть розбирати барикади в центрі столиці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter