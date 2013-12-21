На заклик розібрати барикади Євромайдану прийшло 4 активісти (фото)

На акцію з "очистки Євромайдану" станом на 11:23 прийшли чотири активісти, повідомляє Українська правда.

Організатор акції Іван Проценко тримає плакат "Долой беспредел Евромайдана".

На місці зустрічі "активістів" перебувають близько 20 журналістів, також підійшли активісти Євромайдану, які намагаються переконати "прибиральників" у тому, що Київ підтримує Євромайдан.

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Як розповів Проценко Українській правді, сам він родом з Одеси, але вже три з половиною роки живе у Києві.

Поки що акція відбувається у вигляді словесної перепалки, організатори очікують на прибуття більшої кількості прихильників.

Як відомо, напередодні Київська міськадміністрація отримала заявку на проведення суботника, під час якого добровольці будуть розбирати барикади в центрі столиці.