У Донецьку збирають гроші і речі для Євромайдану в Києві

У Донецьку біля пам'ятника Тарасу Шевченку, в рамках безстрокової акції на підтримку євроінтеграції України, проходить черговий мітинг солідарності з київським Євромайданом, а також збір грошей і речей для його учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам'ятника сьогодні, 6 грудня, після 18.00 зібралося понад 150 людей. Люди прийшли з національними прапорами України, з партійними прапорами «УДАРу», «Свободи», «Батьківщини» й почали акцію з виконання гімну України.

Перед присутнім виступив член контрольно-ревізійної комісії Донецької облорганізації ВО «Батьківщина» Сергій Чирін, який був свідком останніх подій у Києві.

Він розповів про бойовий настрій мітингувальників Євромайдану, які націлені на перемогу й вірять, що «сьогодні для країни настав історичний момент, який вирішить долю українського народу».

Всі виступаючі підкреслювали, що своєю акцією вони хочуть «підтримати тих, хто сьогодні в Києві відстоює свободу для всіх українців».

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Активісти донецького Євромайдану повідомили кореспонденту УНІАН, що біля пам'ятника Тарасу Шевченку постійно знаходиться черговий, який приймає продукти, теплі речі й ліки для відправки мітингувальникам на Євромайдан до Києва.

За їхніми словами, за останні два дні на потреби київського Євромайдану зібрано 3 тис. гривень, кілька великих сумок із теплим одягом і кілька пар теплого взуття.

Організатори розповіли, що гроші й речі «приносять прості люди, які вкладають у черевики, в кишені курток записки із побажаннями успіхів мітингувальникам».

«В одній із пар взуття ми бачили листочок із написаною молитвою, щоб Бог оберігав і допомагав тим, хто сьогодні «стійко тримається на Євромайдані в Києві», - розповіли організатори донецького Євромайдану.