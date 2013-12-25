У Росії оприлюднили список нецензурних слів, за які каратимуть ЗМІ

14:16, 25 грудня 2013
Політика
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Роскомнадзор оприлюднив список слів, вживання яких неприпустиме в друкованих та електронних ЗМІ. За їх вживання відомство буде виносити виданням офіційне попередження.  

У Росії обнарадовалі список нецензурних слів, за які каратимуть ЗМІ / Фото : Голос России

Як пишуть "Известия" з посиланням на документ,  до нецензурних слів віднесені "нецензурне позначення чоловічого статевого органу, нецензурне позначення жіночого статевого органу, нецензурне позначення статевого акту і нецензурне позначення жінки розпусної поведінки, а також всі утворені від цих слів мовні одиниці", передає "Росбалт". 

Інші лайливі вирази припустимі в пресі і на сайтах з віковим обмеженням "16 +", на радіо і телебаченні - після 21:00.

За словами експертів- мовознавців Інституту російської мови РАН, не відносяться до нецензурних слів і виразів непристойні і грубо - просторічні слова і вирази, які їх містять.

Представник Роскомнадзору Вадим Ампелонскій додав, що на підставі висновку експертів відомство підготувало методичні рекомендації для регіональних відділень. Згадані чотири слова і похідні від них повністю неприпустимі в засобах масової інформації, в тому числі і в коментарях користувачів. Заміна деяких букв нецензурного терміна трьома крапками також не рятує від відповідальності. При його виявленні Роскомнадзор винесе ЗМІ попередження. При наявності двох і більше попереджень протягом 12 місяців відомство може подати позов про анулювання ліцензії ЗМІ.

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