У Росії оприлюднили список нецензурних слів, за які каратимуть ЗМІ

Як пишуть "Известия" з посиланням на документ, до нецензурних слів віднесені "нецензурне позначення чоловічого статевого органу, нецензурне позначення жіночого статевого органу, нецензурне позначення статевого акту і нецензурне позначення жінки розпусної поведінки, а також всі утворені від цих слів мовні одиниці", передає "Росбалт".

Інші лайливі вирази припустимі в пресі і на сайтах з віковим обмеженням "16 +", на радіо і телебаченні - після 21:00.

За словами експертів- мовознавців Інституту російської мови РАН, не відносяться до нецензурних слів і виразів непристойні і грубо - просторічні слова і вирази, які їх містять.

Представник Роскомнадзору Вадим Ампелонскій додав, що на підставі висновку експертів відомство підготувало методичні рекомендації для регіональних відділень. Згадані чотири слова і похідні від них повністю неприпустимі в засобах масової інформації, в тому числі і в коментарях користувачів. Заміна деяких букв нецензурного терміна трьома крапками також не рятує від відповідальності. При його виявленні Роскомнадзор винесе ЗМІ попередження. При наявності двох і більше попереджень протягом 12 місяців відомство може подати позов про анулювання ліцензії ЗМІ.