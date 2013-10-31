У російського інформагентства «Росбалт» відбирають ліцензію

Рішення суддя винесла, незважаючи на те, що наразі обидва попередження оскаржено в Таганському суді, а розгляд цієї справи по суті призначено на 11 листопада.

Як повідомили УНІАН у Росбалті, приводом для претензій Роскомнагляду до агентства послужили відеоролики з YouTube «Джигіт із Краснодара» і «Pussy Riot осквернили нафтові вежі», використані як ілюстрації до новин агентства. Роскомнагляд виніс із цього приводу попередження, після чого ролики того ж дня були видалені з сайту інформагентства.

Адвокат «Росбалта» Дмитро Фірсов вважає винесену ухвалу безпрецедентною.

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«У нас є ціла низка підстав для того, щоб оскаржити рішення у Верховному суді. По-перше, всі докази, які було надано Роскомнаглядом, односторонні, всі виходять від органу влади. Ухвали про притягання до адміністративної відповідальності не було, відповідно, говорити про те, що встановлено факт порушення закону й послідувала санкція, не можна. На кожне порушення має бути винесена санкція, але, як ми бачимо, ніякої санкції немає, тому що до адміністративної відповідальності нікого не притягли. Ще один доказ Роскомнагляду — акт документування трьома співробітниками. За таким принципом завтра можна задокументувати все, що завгодно. Є встановлені критерії в рамках Кодексу про адміністративні правопорушення, ними й повинні керуватися представники Роскомнагляду, коли виявляють нецензурну лайку і хочуть когось притягти до відповідальності. Самостійне проведення таких заходів, як акт документування, необгрунтовано. Такі докази розглядатися не повинні», - зазначив захисник.

Наразі обидва попередження оскаржено в Таганському суді столиці, ухвалу в даній справі поки не винесено.

Крім того, Роскомнагляд ініціював у мировому суді дві справи про адміністративні порушення. Але доказів на слухання не надав: один із дисків із відеозаписом мав фізичне пошкодження й не міг відтворюватися, а другий був записаний лише 2 жовтня, тоді як сам спірний ролик був видалений із сайту «Росбалта» 27 липня. У результаті в суді експертом досліджувалися не відеоролики, що колись стояли на «Росбалті», а невідомий контент (імовірно, з YouTube). За результатами цього дослідження рішенням судді Сергія Астахова головний редактор агентства Микола Ульянов був оштрафований на 20 тис. рублів. Ці рішення також будуть оскаржені.

На підтримку інформагентства висловилися депутати Держдуми і петербурзьких законодавчих зборів, Рада з прав людини при президенті РФ, Спілка журналістів Росії, Альянс керівників регіональних ЗМІ Росії, а також Спілка журналістів Санкт-Петербурга і Ленінградської області.