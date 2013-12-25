Азаров радить жителям Івано-Франківська брати приклад із харків'ян

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у ході спілкування з представниками підприємств під час телемосту «Українська промисловість: реалії і перспективи».

У ході спілкування керівник Харківського авіапідприємства повідомив Азарову, що співробітники його підприємства не приїжджали до Києва для участі в акціях на Євромайдані.

У відповідь Азаров подякував керівництву і працівникам Харківського авіапідприємства.

«Спасибі. Я знаю чудово, яка у них там обстановка, знаю, що вони там працюють, і знаю, що завдяки їх роботі ми все ж таки виходимо з тієї тяжкої ситуації, в якій перебуваємо», - сказав Азаров.

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При цьому він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про виділення коштів на зарплати жителям Івано-Франківської області.

«Сьогодні нам довелося, до речі, на уряді вирішувати питання про виділення додаткових коштів для фінансування заробітних плат працівникам Івано-Франківської області. Хотілося б, щоб і Івано-Франківська область брала приклад із Харківської області, і працювала», - сказав Азаров.