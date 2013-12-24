На співорганізатора харківського Євромайдану напали з ножем (відео)

22:07, 24 грудня 2013
Суспільство
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У Харкові співорганізатор місцевого Євромайдану Дмитро Пилипець заявляє про скоєння на нього нападу.

Активіст євромайдану у Харкові Дмитро Пилипець

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам Пилипець, напад стався сьогодні близько 21:00 неподалік будинку №29 по вулиці Іванова в центрі міста.

Активіст зазначив, що напад стався, коли він один повертався додому, нападників було двоє. Він додав, що нападники нічого не казали та нічого не вимагали.

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За словами Пилипця, нападники розпилили в обличчя сльозогінний газ, завдали ударів в тулуб та обличчя, а також завдали ножове поранення стегна.

«У мене численні забої обличчя з крововиливами, рук, ніг, а також ножове поранення стегна», - сказав Пилипець.

Активіст наголосив, що «швидка допомога» не приїздила на місце виклику понад 20 хвилин, тому він вирушив до лікарні самостійно. Пилипець сказав, що міліцію поки не викликав.

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