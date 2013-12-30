Офіційний курс валют на 31 грудня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 7 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Якби мітингувальників хвилював курс гривні, вони б не виходили на Майдан - Азаров 100 USD США – 799.3000 (на 30 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1104.1530 (на 30 грудня – 1104.1530) 10 RUR – 2.4497 (на 30 грудня – 2.4497) Всі курси валют на 31 грудня

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