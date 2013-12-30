Офіційний курс валют на 31 грудня
20:30, 30 грудня 2013Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні
На 7 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 799.3000 (на 30 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1104.1530 (на 30 грудня – 1104.1530)
10 RUR – 2.4497 (на 30 грудня – 2.4497)
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