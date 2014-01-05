В Одесі відбувся марш на підтримку столичного Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, до пам`ятника Дюку на Приморський бульвар прийшли близько 250 осіб.

Учасники акції у своїх виступах закликали підтримати Майдан у Києві.

Читайте також: У Житомирі відбувся мітинг на підтримку столичного Майдану

Після мітингу понад 100 осіб з прапорами України та Євросоюзу від пам`ятника Дюку пройшли маршем через весь центр міста - вулицею Пушкінською до її перетину з вулицею Пантелеймонівською. Шляхом проходження до маршу приєдналися кілька десятків городян. На підтримку учасників акції багато водіїв легкових автомобілів сигналили.

Завершився марш на Пантелеймонівскій, 64 - біля одного із найбільших відділень «Сбербанка России» в Одесі. Активісти занесли до відділення імпровізований чек на 15 млрд дол. для Президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, на великому аркуші ватману було написано «чек», а також «Храните ваши деньги в сберегательной кассе».

З банківської установи вибіг охоронець (відділення працює сьогодні до 16.00), який прийняв у протестувальників «чек».

Активісти також заспівали Державний Гімн України.

Як пояснила УНІАН представник прес-служба «Євромайдан-Одеса» Альона Балаба, учасники акції хотіли показати, що «15 млрд дол., виділені Путіним, демократичній країні не потрібні».