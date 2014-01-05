У Житомирі відбувся мітинг на підтримку столичного Майдану

13:20, 05 січня 2014
Суспільство
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У Житомирі вчора ввечері відбувся мітинг на підтримку столичного Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, на майдан Корольова у Житомирі прийшли близько 100 чоловік. Учасники акції підходили до мікрофона із закликами підтримати Майдан у Києві. По скайпу мітингувальники поспілкувалися з активістами у Києві та Львові, обмінялися новинами. На мітингу прозвучало, що акції цього року триватимуть, і житомирський Євромайдан з невеликою перервою на свята і надалі збиратиметься щовечора о 18.00.

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Також у Житомирі розпочалося формування обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Майдан», повідомили активісти Євромайдану. До ради обласного «Майдану» увійдуть представники громадськості, опозиційних політичних сил, студентство. Цей процес планують завершити до Різдва.

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