Прем'єр-міністром Латвії може стати жінка

Про це повідомляє РІА "Новости".

Кандидатуру Страуюми висунула на пост прем'єра найбільша в республіці партія "Єдність". Страуюма може стати першою в історії Латвії жінкою на прем'єрському посту. Для цього її кандидатуру має затвердити парламент.

У листопаді минулого року у відставку з поста прем'єр-міністра пішов Валдіс Домбровскіс, який взяв на себе політичну і моральну відповідальність за загибель 54 чоловік у результаті обвалення торгового центру Maxima в Ризі 21 листопада 2013 року.