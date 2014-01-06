Прем'єр-міністром Латвії може стати жінка
17:51, 06 січня 2014Політика
326 0
Президент Латвії Андріс Берзіньш затвердив кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни виконуючу обов'язки міністра землеробства Лаймдоту Страуюму.
Лаймдота Страуюма, фото www.mk.gov.lv
Про це повідомляє РІА "Новости".
Кандидатуру Страуюми висунула на пост прем'єра найбільша в республіці партія "Єдність". Страуюма може стати першою в історії Латвії жінкою на прем'єрському посту. Для цього її кандидатуру має затвердити парламент.
У листопаді минулого року у відставку з поста прем'єр-міністра пішов Валдіс Домбровскіс, який взяв на себе політичну і моральну відповідальність за загибель 54 чоловік у результаті обвалення торгового центру Maxima в Ризі 21 листопада 2013 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter