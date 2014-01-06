«Сумчанка» виграла 7-й міжнародний різдвяний турнір з хокею на траві

У Сумах муніципальний хокейний клуб «Сумчанка» виграв 7-й міжнародний різдвяний турнір з індорхокею «Кубок Співдружності - 2014».

Як передає кореспондент УНІАН, у турнірі, який проходив 4-6 січня в легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи НБУ ім. В. Голубничого, брали участь 8 жіночих команд з Росії, Білорусі, Грузії та України.

Зокрема, «Сумчанка » виграла всі матчі в групі: у збірної Грузії 20:0, у збірної Москви 16:2 і у сумської команди СДЮШОР «Динамо» 14:1. У другій групі першість здобув ХК «Мінськ», який переграв команду російського «Мар'їно» 11:1, «Полтавку» 13:6 і команду інституту фізкультури Сумського педуніверситету 5:3.

У фіналі «Сумчанка» переграла білорусок 6:5 і завоювала приз вшосте поспіль. Третє місце дісталося хокеїсткам збірної Москви, які обіграли ІФК СумДПУ 5:2.

Кращим гравцем турніру було визнано Євгенію Мороз з команди-переможниці.

Вперше в рамках турніру «Кубок Співдружності - 2014» свої змагання провели і ветерани цього виду спорту.

Довідка УНІАН. Індорхокей - один з ігрових видів спорту, різновид хокею на траві .