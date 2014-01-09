Нафтогаз і Газпром затвердили зниження ціни на газ до $268,5 на перший квартал

НАК «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду з визначення коефіцієнта, що дозволяє забезпечити ціну газу для України в першому кварталі цього року в розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.

На тему: Угоду про зниження ціни на газ "Нафтогаз" і "Газпром" підпишуть після 5 січня - Бойко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Він не уточнив дату підписання документа, але зазначив, що підписання відбулося після свят. «Практично після свят», - сказав Ставицький.

Міністр також не уточнив величину коефіцієнта, підкресливши, що він забезпечить ціну газу на перший квартал у розмірі 268,5 долара.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 р. під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

До цього Україна довго й безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

Нагадаємо, що згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі, а середньорічна ціна за 2013 рік – близько 400 дол. за тис. кубометрів.