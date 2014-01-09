Офіційний курс валют на 10 січня

19:56, 09 січня 2014
Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

гривня гривна деньги гроші / Фото: hvylya.org

На 10 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

На тему: Нацбанк непокоять рекомендації МВФ "відпустити" курс гривні

100 USD США – 799.3000 (на 9 січня – 799.3000)

100 EUR – 1088.0072 (на 9 січня – 1086.5684)

10 RUR – 2.4108 (на 9 січня – 2.4474)

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