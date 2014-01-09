Офіційний курс валют на 10 січня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 10 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Нацбанк непокоять рекомендації МВФ "відпустити" курс гривні 100 USD США – 799.3000 (на 9 січня – 799.3000) 100 EUR – 1088.0072 (на 9 січня – 1086.5684) 10 RUR – 2.4108 (на 9 січня – 2.4474) Всі курси валют на 10 січня

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