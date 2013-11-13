Нацбанк непокоять рекомендації МВФ "відпустити" курс гривні

Про це повідомив журналістам заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олександр Арсенюк.

«Пропозиції місії відомі й активно обговорюються ЗМІ та учасниками ринку. Найбільше цікавить проблема гнучкості обмінного курсу. Ми завжди з глибокою увагою ставилися до порад МВФ, але, перш за все, головна мета Нацбанку - це підтримка цінової стабільності», - сказав Арсенюк, виступаючи на Українському банківському форумі за сприяння Інституту Адама Сміта.

За його словами, ця головна мета впродовж останніх років досягається, і темпи інфляції досить низькі, що формує довіру до банківської системи.

Присутній на форумі постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Жером Ваше зазначив, що система гнучкого обмінного курсу краще підходить українським характеристикам економіки. «Ми вважаємо, що більш гнучкий обмінний курс підштовхне експортну ефективність і економічне зростання", - сказав він.

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Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов охарактеризував девальвацію в межах 10% як допустиму в поточних умовах. «Девальвація близько 10% не налякає ринок, більше - може», - сказав банкір.

Водночас, знецінення гривні навіть в таких невеликих межах, як зазначив його колега, голова ради НАБУ Борис Тімонькін, може негативно позначитися на банках, призведе до зростання вартості їх активів, внаслідок чого підвищаться вимоги до капіталізації. «Це вдарить по капіталу», - сказав Тімонькін.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд в офіційній заяві за підсумками останньої місії в Україні в жовтні цього року повідомив про наміри продовжити технічні консультації з урядом України, в рамках яких буде розроблено пакет заходів для вирішення всіх викликів, які стоять перед Україною.

На думку місії МВФ, щоб ліквідувати слабкі ланки і відновити економічне зростання, необхідно вжити заходів щодо забезпечення «зростання гнучкості обмінного курсу, доповнені політикою зі зміцнення фінансового сектора, амбітні зусилля з консолідації фіскальної ситуації, підвищення внутрішніх тарифів на енергоресурси, а також реалізацію комплексних структурних реформ, спрямованих на покращення бізнес-клімату і підтримку економічного зростання».

За інформацією Міністерства фінансів України, в даний час співпраця України з Міжнародним валютним фондом сконцентрована в галузі технічних консультацій, у зв'язку із завершенням терміну дії останньої програми «стенд-бай», і остання місія не займалася питаннями відновлення кредитування з боку МВФ.

Водночас, раніше Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю інформагентству Bloomberg заявляв, що український уряд налаштований оптимістично щодо досягнення цього року угоди з Міжнародним валютним фондом про надання кредиту. За словами глави держави, Україна виконала всі умови надання фінансування, крім однієї - підвищення цін на газ для населення. Разом з тим, Україна пропонує замінити цю умову іншою і готова до відповідних переговорів.

Відновлення співпраці з МВФ є важливим для України як джерело поповнення золотовалютних резервів і для підвищення міжнародних рейтингів, що розширить доступ до зовнішніх позик на світовому ринку капіталу.

26 вересня директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс підтвердив намір Фонду вести з Україною переговори про відновлення співпраці та підписання нової програми кредитування обсягом близько 15 мільярдів доларів до кінця осені.