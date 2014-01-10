У Канаді зібрали два дитячі Євромайдани (відео)

02:16, 10 січня 2014
Політика
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Молоді українці Канади провели свої акції солідарності з Евромайданом

Євромайдан, канада, діти

Першу акцію провів Союз української молоді в Едмонтоні, повідомляє портал української діаспори VIDIA.

Свою підтримку українським протестувальникам висловили також учасники української двомовної програми в Шервуд Парку.

Діти співали гімн України, вигукували "Ми з тобою, Україно", "Слава Україні - героям слава", "Хто не скаче - той не з нами", "Хто не скаче - той не наш".

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