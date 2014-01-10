Мітингувальники заблокували Києво-Святошинський райсуд

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент у приміщенні суду перебувають понад 100 правоохоронців, декілька народних депутатів та активісти.

Двері, що ведуть на подвір’я суду, охороняють бійці спецпідрозділу судової міліції “Грифон”.

На вулиці будівлю суду продовжують пікетувати декілька сотень активістів, в основному ВО “Свобода”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.

З кінця 2011 року справу розглядав Києво-Святошинський райсуд.