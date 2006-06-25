МВС та СБУ протидіятимуть наркозлочинності

Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України започатковують спільну акцію щодо виявлення та ліквідації наркоканалів, наркопритонів та нарколабораторій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Києві в рамках проведення спільної акції «За життя без наркотиків» повідомили міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО та голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ.

За словами останнього, «сьогодні МВС і СБУ здійснює скоординовані заходи щодо перекриття контрабандних каналів» надходження до України наркотичного зілля.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО додав, що «ми проведемо спільні з СБУ операції по знешкодженню відомих каналів постачання та збуту наркотиків. І, по-друге, ми будемо постійно сидіти на телефоні і чекати дзвінків від громадян .

Втім, зауважив міністр, “нам не потрібні адреси хворих людей – наркоманів, нас цікавлять лабораторії, притони, збутчики”.

В контексті сказаного І.ДРІЖЧАНИЙ зауважив, що запорукою успіху «є не лише зусилля СБУ і МВС, але й суспільства, широкого громадського загалу».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до громадян з проханням зробити «дуже просту річ – зняти трубку телефону і повідомити» про відомі їм притони та продавців наркотичної сировини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, упродовж 2005-2006 років було зафіксовано понад 1,7 тис. фактів обігу на території України важких наркотиків і психотропних речовин.

З нелегального обігу вилучено понад 150 тис. зазначених наркозасобів, в тому числі 30 тис. доз героїну і кокаїну, що за цінами «чорного» ринку коштує понад 5 млн. грн.

Працівниками органів внутрішніх справ ліквідовано 397 міжнародних каналів переміщення наркотичної сировини.

Правоохоронцями також визначено регіони, через які поступають наркотики в Україну – це морські порти Євпаторії, Одеси, Скадовська та інші, пропускні пункти в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях, а на Сході України такими є Сумська, Харківська, Луганська та Донецька області.