Бюджетний комітет схвалив проект держбюджету
00:59, 15 січня 2014Політика
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Завершилося засідання бюджетного комітету Верховної Ради, під час якого ухвалили проект Держбюджету на 2014 рік для розгляду на засіданні парламенту у четвер.
Про це повідомила помічниця народного депутата від "Удару" Павла Різаненка Світлана Русин, пише Українська правда.
"Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету, дуже оперативно обговорили між собою бюджет 2014, прийняли проект до розгляду на завтрашнє засідання з результатом: 23 - "за", 9 – проти", - розказала вона.
Як відомо, засідання Комітету Верховної ради з питань бюджету почалося о 21.40, хоча планувалося на 16:00.
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