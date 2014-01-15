Бюджетний комітет схвалив проект держбюджету

Про це повідомила помічниця народного депутата від "Удару" Павла Різаненка Світлана Русин, пише Українська правда.

"Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету, дуже оперативно обговорили між собою бюджет 2014, прийняли проект до розгляду на завтрашнє засідання з результатом: 23 - "за", 9 – проти", - розказала вона.

Як відомо, засідання Комітету Верховної ради з питань бюджету почалося о 21.40, хоча планувалося на 16:00.