Українцям потрібно поставити політиків і чиновників під контроль - активісти ГП Майдан

Учасники спільноти «Громадянська платформа «Майдан» мають намір продовжувати проведення робіт з благоустрою міських просторів і пропаганді дотримання правил суспільної поведінки, незважаючи на зростання агресії з боку місцевих представників різних політичних сил.

Нагадаємо, що напередодні у ряді регіонів, зокрема в Миколаєві, Дніпропетровську, Рівному, Івано- Франківську та деяких інших містах, представники провідних українських партій влаштовували провокації по відношенню до учасників спільноти. Провокатори залякували молодих людей, погрожуючи фізичною розправою і вимагаючи назвати організаторів їхньої діяльності.

Самі учасники спільноти на своїх ресурсах в соціальних мережах наполягають на тому, що їх діяльність заснована на принципі самоорганізації, і вони не мають відношення ні до однієї з політичних сил. Поява спільноти «Громадянська платформа «Майдан»стало реакцією активних громадян на нездатність політиків використати народну енергію Майдану і направити її на досягнення змін у країні. Учасники співтовариства вважають, що для зміни країни недостатньо просто стояти в центрі Києва, потрібно активно діяти там, де ти живеш.

Активісти «Громадянської платформи «Майдан» впевнені, що«шлях до Європи починається з простих і реалістичних кроків. Він починається з цивілізованих правил поведінки на дорогах і тротуарах, тому активісти спільноти з Києва та Львова спільно намагаються перевиховати порушників правил паркування. Шлях до Європи починається з безпечних і добре освітлених вулиць, за чим повинні стежити комунальні служби». Але поки комунальні служби не діють, активні мешканці Чернігова та Полтави з ліхтариками в руках виконують роль поводирів для пізно повертаються перехожих.

Жителі Києва, Полтави та Рівного провели у своїх містах прибирання територій парків і скверів, розфарбували яскравими фарбами занедбані міські об'єкти. Результати своїх творчих робіт вони розміщують і обговорюють в соціальних мережах.

«Представники політичних партій просто не розуміють того, що нам набридло слухати їх балаканину. У них своя мета - боротися за владу, а наша мета - поставити всіх політиків і чиновників під цивільний контроль. Мобілізація співгромадян для проведення кампанії з організації контролю над діяльністю комунальних служб та ефективністю роботи місцевих органів влади об'єднує всіх активних українців незалежно про партійну приналежність. Тому ми маємо намір діяти вже зараз», - йдеться на соціальний сторінці спільноти «Громадянська платформа Майдан».