В опозиції бояться, що заборона акцій в Києві може призвести до штурму Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву заявив комендант Будинку профспілок, народний депутат Степан Кубів.

“Вони сьогодні судовим рішенням відміняють проведення мирних акцій, що протирічить Конституції. І це навмисно роблять юридичний прецедент і хочуть вивести його у правове русло і виправдати цей штурм, який планується на Майдані Незалежності”, - сказав Кубів.

За його словами, народні депутати будуть звертатися до міжнародних організацій щодо захисту мирного проведення акцій в Україні.

У свою чергу, комендант Будинку профспілок, народний депутат Сергій Аверченко зазначив, що на Майдані оголошена мобілізація. Він також закликав усіх охочих об'єднуватись у бригади самооборони.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва за позовом Київської міськдержадміністрації заборонив проведення акцій протесту в центрі столиці до 8 березня 2014 року. Про це йдеться у відповідній постанові суду від 6 січня, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

За рішенням суду, забороняється з 8 січня до 8 березня проводити зібрання на Європейській і Михайлівській площах, у парку Шевченка, на Майдані Незалежності та усіх прилеглих до них вулиць.

Рішення суду підлягає виконанню з моменту його оголошення.

1 грудня 2013 року Окружний адмінсуд Києва заборонив масові акції у центрі міста у зв’язку з новорічними святами. Відповідно до рішення, мітинги були заборонені на Майдані Незалежності, Європейській площі, вулицях Банковій, Грушевського, Богомольця з 1 грудня 2013 року до 7 січня 2014 року.

Водночас демонстрації у парку Шевченка і на Михайлівській площі під заборону не потрапляли.