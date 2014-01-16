У Раді оголосили перерву на 30 хвилин

Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік оголосив перерву у роботі парламенту на 30 хвилин.

На тему: Рада прийняла бюджет-2014

Як передає кореспондент УНІАН, перерву він оголосив після прийняття низки законопроектів без обговорення та голосуванням за них підняттям рук.