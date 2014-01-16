У Раді оголосили перерву на 30 хвилин
11:43, 16 січня 2014Політика
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У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин
У ВР оголошено перерву
Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік оголосив перерву у роботі парламенту на 30 хвилин.
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Як передає кореспондент УНІАН, перерву він оголосив після прийняття низки законопроектів без обговорення та голосуванням за них підняттям рук.
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