У Раді оголосили перерву на 30 хвилин

11:43, 16 січня 2014
Політика
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У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин

Верховна Рада, блокування трибуни, трибуна

Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік оголосив перерву у роботі парламенту на 30 хвилин.

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Як передає кореспондент УНІАН, перерву він оголосив після прийняття низки законопроектів без обговорення та голосуванням за них підняттям рук.

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