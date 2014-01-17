Автор закону про 5 автомобілів підтвердив, що його робили "під Автомайдан"

Співавтор закону, регіонал Володимир Олійник підтвердив Радіо Свобода, що більшість із його норм спричинені саме такими явищами, як Євромайдан та Автомайдан.

На зауваження, що ці закони з’явились саме у розпал масових акцій протесту проти влади, Олійник відповів: «Правильно. А ви скажіть, будь ласка, коли з’явилося явище сьогодні, де право одних суперечить праву інших, то що, треба конфлікт створити в суспільстві? Ні. Давайте врегулюємо. Якщо ми побачили, що таке явище (Автомайдан – ред.) є, і воно створює проблему в пересуванні інших громадян – треба його врегулювати? Ми вважаємо, так. Якщо побачимо, що практика така, що треба не 5, а 10 автомобілів – давайте 10. Ну не може ж бути так, що по 200–300 автомобілів рухаються як завгодно, а ми це питання не регулюємо».

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Нагадаємо, вчора більшість у Верховній Раді ухвалила низку законів без обговорення й без участі депутатів від опозиції, голосами членів фракцій Партії регіонів, КПУ, а також декого з позафракційних. За частину цих законів голосували відразу за основу і в цілому, і без електронної системи – підняттям рук.