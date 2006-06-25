Україну не запросять в НАТО
12:01, 25 червня 2006Політика
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За словами Я.Схеффера, країни-кандидати, серед яких Україна, Грузія та балканські держави, поки не готові приєднатися до альянсу...
Україну не запросять стати членом НАТО на наступному саміті альянсу восени цього року, що пройде в Ризі.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це заявив генеральний секретар організації Яап де Хооп СХЕФФЕР в інтерв’ю польській газеті Dziennik.
За його словами, країни-кандидати, серед яких, окрім України, він назвав Грузію та балканські держави, поки не готові приєднатися до альянсу.
Водночас генсек НАТО сказав, що на саміті в Ризі ці країни отримають позитивний сигнал.
Я.СХЕФФЕР вкотре наголосив, що двері НАТО відчинені для України, але рішення має ухвалювати український народ.
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