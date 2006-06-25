Україну не запросять в НАТО

Україну не запросять стати членом НАТО на наступному саміті альянсу восени цього року, що пройде в Ризі.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це заявив генеральний секретар організації Яап де Хооп СХЕФФЕР в інтерв’ю польській газеті Dziennik.

За його словами, країни-кандидати, серед яких, окрім України, він назвав Грузію та балканські держави, поки не готові приєднатися до альянсу.

Водночас генсек НАТО сказав, що на саміті в Ризі ці країни отримають позитивний сигнал.

Я.СХЕФФЕР вкотре наголосив, що двері НАТО відчинені для України, але рішення має ухвалювати український народ.