Офіційний курс НБУ на 20 січня
18:10, 17 січня 2014Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
Офіційний курс НБУ на 20 січня / Фото: Обозреватель
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 17 січня – 799.3000)
100 EUR – 1085.7691 (на 17 січня – 1086.8082)
10 RUR – 2.3907 (на 17 січня – 2.3930)
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