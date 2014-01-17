Офіційний курс НБУ на 20 січня

18:10, 17 січня 2014
Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

долар гроші / Фото: Обозреватель

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 17 січня – 799.3000)

100 EUR – 1085.7691 (на 17 січня – 1086.8082)

10 RUR – 2.3907 (на 17 січня – 2.3930)

Всі курси валют на 20 січня. 

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