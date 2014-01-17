Офіційний курс НБУ на 20 січня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 17 січня – 799.3000) 100 EUR – 1085.7691 (на 17 січня – 1086.8082) 10 RUR – 2.3907 (на 17 січня – 2.3930) Всі курси валют на 20 січня.

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