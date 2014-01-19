Кличко не виключає ймовірності громадянської війни в Україні

Про це він заявив у прямому ефірі Громадського ТБ.

"Я не виключаю ймовірності громадянської війни. Але ми використовуємо будь-які можливості, щоб виключити кровопролиття", - заявив він.

Коментуючи рішення зібрати спеціальну комісію за участю представників усіх гілок влади й опозиції в понеділок, 20 січня, він підкреслив, що вірити сьогоднішнім керівникам держави не можна, "але ми повинні використовувати навіть найгірший сценарій, щоб цього (силового протистояння - УНІАН) не допустити" .

За словами Кличка, на зустрічі з ним президент України Віктор Янукович виглядав схвильованим: "Він виглядав схвильованим ... Йому кожну хвилину дають якісь папери, він отримує інформацію про події, які відбуваються".

Кличко також повідомив, що бачився з главою держави "один на один". "Я звернувся до нього і сказав, що ситуація зараз на рівні громадянської війни, процеси можуть стати незворотними. І головними для вирішення ситуації повинні стати позачергові президентський вибори. Такій пропозиції він не зрадів", - сказав опозиціонер.

"Я сказав, що терміново потрібно реагувати, але в жодному разі не можна використовувати міліцію проти народу. Єдина відповідь, яку я отримав: завтра буде створена комісія, яка цим займеться", - зазначив Кличко.

Також він повідомив, що в ході засідання комісії, опозиція має намір озвучити кілька умов: відставка уряду, ненабуття чинності всіх законів, прийнятих 16 січня обхід регламенту, дострокові президентські і парламентські вибори.