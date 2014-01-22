Лідери опозиції мовчки вийшли з АП

Лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок залишили Адміністрацію Президента, де проходила зустріч з Президентом України Віктором Януковичем

Про це повідомляє "5 канал". Як наголошується, політики не дали ніяких коментарів за підсумками зустрічі. Читайте такожРозпочались переговори Януковича з опозицієюЗустріч тривала більше трьох годин. Як повідомляє прес-служба Президента України, участь в переговорах брали: секретар Ради національної безпеки та оборони, керівник робочої групи Андрій Клюєв, радник Президента України Андрій Портнов, міністр юстиції Олена Лукаш, керівник фракції Політичної партії «УДАР» Віталій Кличко, керівник фракції «ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, керівник фракції «ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

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