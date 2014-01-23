Трьох студентів, яких звинувачують у заворушеннях, посадили під домашній арешт - ЗМІ

Про це повідомила журналіст Ірина Стельмах у своєму Twitter.

”Перший результат в Оболонському суді. Андрію Котляру (третій курс операторського) міра запобіжного заходу – домашній арешт”, – написала вона, передає «Українська правда».

”Другий результат: Вадим Ковальов (третій курс акторської майстерності) теж домашній арешт. До 20 березня”, – додала активістка.

”Третій результат в Оболонському суді по Данилу Окулову (2 курс звукорежисури) теж домашній арешт. По останній, 4-ій, справі оголошено перерву”, - зазначила вона.

В той же час Олександр Аронець у своєму Facebook повідомив, що 17-річного студента Михайла Нискогуза, якого затримали на Грушевського, суд відпустив на поруки депутата від ”Свободи” Ірини Сех.

”Те, що він розповів, кинуло мене в холодний піт. Каже, що його схопив харківський беркут, за рапортом майора Василенка. Розділи до гола, через стрій гнали і били, заставляли співати на снігу гімн. А також запихали ніж в анальний отвір і різали...”, - пише Аронець.

За його словами, 23 січня має бути прес-конференція цього студента.

Як відомо, в ніч на 20 січня було затримано шістьох студентів театрального інституту ім. Карпенка-Карого та доправлено до Дніпровського та Деснянського райуправлінь МВС.

Невідомі на Подолі затримали сімох студентів без пояснення причин. ”По хлопцях було видно, що вони повертаються з нічного Майдану. Зупинилося кілька машин різних марок, хлопців у камуфляжі і ”берцах” силою заштовхали до машин. Одному вдалося викрутитися і втекти”, - повідомили родичі затриманих.

На даний час у вчиненні масових заворушень у центрі столиці підозрюють 29 осіб.

Як відомо, перші ”в`язні Грушевського” з`явилися у вівторок. Суд залишив на 2 місяці під вартою затриманих активістів Євромайдану Юхима Дишканта, Артура Ковальчука та Дмитра Москальця.

Трьох активістів, які твердять, що не були на Грушевського, дорогою додому перестріли ”тітушки” біля меморіалу Голодомору і побили.

Потім автобус із ”Беркутом”, який викликали тітушки, забрав активістів до райвідділку, де їх звинуватили в організації заворушень.