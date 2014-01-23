Будинок на Грушевського підпалили беркутівці - депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від опозиції Олександр Бригинець.

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"На умовах анонімності мені повідомили наступну інформацію: спецпідрозділи навмисно підпалили будинок на Грушевського, для того, щоб підігнати пожарки і згасити ними колеса, які горять і зменшують огляд поля атаки. Не вперше влада сама влаштовує теракти. Нагадаю, Гітлер підпалив Рейхстаг і т.д.", - заявив він.

У МВС України заявляють, що причиною пожежі стали автопокришки, які палять протестувальники.