Міліція відпустила режисера Lenta.doc Андрія Кисельова

Про це повідомляє Лента.ру.

Видання зазначає, що МВС не пред'явило йому жодних звинувачень. Під час затримання журналіст отримав травми. На причетність до безладів його перевіряли в Оболонському РУВС.

Раніше в МВС заявили, що Кисельов був затриманий «у складі групи зловмисників», які, озброївшись бейсбольними бітами, переслідували автобуси з бійцями спецпідрозділу «Беркут». Згодом, однак, участь журналіста в заворушеннях не підтвердилося.

Як повідомив з Києва кореспондент Ленты.ру, Кисельов в якості журналіста супроводжував учасників протестних виступів. Вранці в середу він разом з активістами відправився в автозак із затриманими опозиціонерами. Бійці «Беркута» витягли всю групу з машини.

Кисельов розповів, що вони півтори години простояли на колінах на снігу. Також при затриманні він отримав рану на брові і численні забої. У лікарні він не був. За словами Кисельова, у протоколі записано, що він і активісти, що були з ним, кидали камені і викрикували антиурядові гасла, хоча в дійсності цього не було.

Щодо активістів заведено справу, за якою Кисельов тепер проходить в якості свідка. Стаття, за якою порушено справу, невідома.

Про затримання Кисельова, який працював у Києві за завданням редакції Ленты.ру, вранці 23 січня розповів його колега по проекту Lenta.doc Олександр Расторгуєв. Він же повідомив, що при затриманні Кисельов був побитий. З вимогою звільнити журналіста виступили голова Ради про прав людини при Президенті РФ Михайло Федотов і голова Спілки журналістів Росії Павло Гусєв.