У Чернівцях під час штурму травмований голова облради

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови облради Валерій Манілич повідомив на сесії, що під час штурму травмовано голову Чернівецької обласної ради Михайла Гайничеру.

Пікетувальники, яких станом на 11.30 зібралося близько 5 тисяч, за допомогою сокири виламали вхідні двері. Силовики застосували сльозогінний газ та гранати з газовою сумішшю.

Люди вимагають відставки голови облдержадміністрації Михайла Папієва. Той вийшов до мітингувальників та закликав припинити штурм. Папієв наголосив, що у відставку не піде та попросив, аби люди визначили делегатів для переговорів. На це мітингувальники не погодилися. Голова ОДА наголосив, що влада змушена буде діяти за законом.

На питання кореспондента УНІАН, що мається на увазі, чи будуть силовики розганяти мітингувальників, Папієв відповів, що таких ресурсів в області немає.

У той час, як голова ОДА спілкувався з людьми, міліціонери кинули в натовп 2 гранати. Це спровокувало мітингувальників – почалася штовханина, під час якої, ймовірно, постраждав голова Чернівецької обласної ради.

Відтак, сесію облради закрив заступник Манілич, навіть не ухваливши порядок денний.

Зараз голова Чернівецької обласної ради знаходиться у службовому кабінеті, його стан наразі невідомий. Щойно до нього у кабінет пройшли троє медиків, які також не коментують ситуацію.