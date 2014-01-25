У Вінниці створено Народну раду

«На цей момент ми можемо говорити, що громада Вінниччини взяла відповідальність за долю області в свої руки. Те, що зранку тут відбулося, – це було реакцією людей на незадовільні дії керівництва області і на неадекватну реакцію на те, що зараз відбувається в країні. Та атмосфера, в якій ця сесія розпочиналась, спровокувало у людей реакцію. Зранку була спонтанна реакція людей на абсолютно неадекватну поведінку керівників області у світлі того, що відбувається в країні. Зараз утворена Народна рада Вінниччини. Це структура, яка буде координувати свої дії із Народною радою України», - заявив Шевченко.

Він повідомив, що утворений тимчасовий виконком Народної ради й запропонував на найближчий час вважати головами виконкому НР трьох співголів - Людмилу Щербаківську, Олексія Фурмана й Сергія Свитка.

«Найближчі години склад виконавчого комітету буде розширений і уточнений. Завдання Народної ради Вінниччини і виконавчого комітету – підтримання порядку в області, недопущення репресій по відношенню до людей і подальша координація своїх дій із людьми із громадою по усій Україні», - сказав Шевченко.

Він зазначив, що наразі очікується реакція міліції на спільне забезпечення порядку в приміщенні. «Ми були в діалозі з міліцією і наш заклик до міліції - разом здійснювати спільне патрулювання та спільний контроль за порядком у приміщенні ОДА, тобто встановити спільно із міліцією пости охорони порядку. Це був би хороший приклад для усієї країни і це було б гарантією, що тут буде мир і спокій. Остаточної відповіді на цей заклик від керівництва міліції поки що немає», - сказав Шевченко.

Він додав, що зараз у приміщенні ОДА діє повний порядок – ніхто не трощить двері, ніхто не штурмує кабінети, в повній безпеці майно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, у Вінниці мітингувальники захопили приміщенням ОДА та облради. Мітингувальники вимагають відставки губернатора Івана Мовчана.