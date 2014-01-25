У Вінниці створено Народну раду
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу оголосив народний депутат України Андрій Шевченко.
«На цей момент ми можемо говорити, що громада Вінниччини взяла відповідальність за долю області в свої руки. Те, що зранку тут відбулося, – це було реакцією людей на незадовільні дії керівництва області і на неадекватну реакцію на те, що зараз відбувається в країні. Та атмосфера, в якій ця сесія розпочиналась, спровокувало у людей реакцію. Зранку була спонтанна реакція людей на абсолютно неадекватну поведінку керівників області у світлі того, що відбувається в країні. Зараз утворена Народна рада Вінниччини. Це структура, яка буде координувати свої дії із Народною радою України», - заявив Шевченко.
Він повідомив, що утворений тимчасовий виконком Народної ради й запропонував на найближчий час вважати головами виконкому НР трьох співголів - Людмилу Щербаківську, Олексія Фурмана й Сергія Свитка.
«Найближчі години склад виконавчого комітету буде розширений і уточнений. Завдання Народної ради Вінниччини і виконавчого комітету – підтримання порядку в області, недопущення репресій по відношенню до людей і подальша координація своїх дій із людьми із громадою по усій Україні», - сказав Шевченко.
Він зазначив, що наразі очікується реакція міліції на спільне забезпечення порядку в приміщенні. «Ми були в діалозі з міліцією і наш заклик до міліції - разом здійснювати спільне патрулювання та спільний контроль за порядком у приміщенні ОДА, тобто встановити спільно із міліцією пости охорони порядку. Це був би хороший приклад для усієї країни і це було б гарантією, що тут буде мир і спокій. Остаточної відповіді на цей заклик від керівництва міліції поки що немає», - сказав Шевченко.
Він додав, що зараз у приміщенні ОДА діє повний порядок – ніхто не трощить двері, ніхто не штурмує кабінети, в повній безпеці майно.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, у Вінниці мітингувальники захопили приміщенням ОДА та облради. Мітингувальники вимагають відставки губернатора Івана Мовчана.