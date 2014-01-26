Одеська влада скликає мітинг на захист ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі каналу обласної державної телерадіокомпанії постійно транслюється «біжучий рядок» з даними закликом.

Зокрема, в рядку зазначається: «За оперативними даними, в неділю, 26 січня, о 9.00 очікується спроба захоплення іногородніми бойовиками будівлі Одеської ОДА. Бажаючі висловити свою громадянську позицію, підтримати законну владу в місті, області та країні, можуть прийти на безстроковий мітинг, який розпочнеться біля обладміністрації 26 січня о 9.00».

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі «Євромайдан-Одеса» заявили, що штурмувати адміністративні будівлі в місті не мають наміру.

«Ми побоюємося провокації. Владі потрібні прецеденти для запровадження більш жорстких заходів», - заявили в прес-службі.