Під час зачистки у Черкасах постраждало двоє польських журналістів - ЗМІ
05:51, 27 січня 2014Політика
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Спілка польських журналістів заявила, що під час розгону Євромайдану в Черкасах постраждало два працівники Польського громадського телебачення "Белсат"
Люди на сходах облдержадміністрації в Черкасах, у четвер,23 січня 2014 р / УНІАН
Про це повідомляє кореспондент Еспресо. TV.
За словами представника Спілки Павла Боболовича, Сергій Марчук був поранений "беркутівцями", а Юрія Висоцького затримали.
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Обидва - громадяни Білорусі. Боболович занепокоєний, що його колег можуть депортувати до Булорусі. Там вони відомі журналістськими розслідуваннями, через що у них можуть виникнути великі проблеми з тамтешньою владою.
Журналісти поїхали до Черкас, щоб взяти інтерв'ю в української колеги Тетяни Чорновол.
Спілка польських журналістів готує провести акцію протесту в Черкасах.
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