Під час зачистки у Черкасах постраждало двоє польських журналістів - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент Еспресо. TV.

За словами представника Спілки Павла Боболовича, Сергій Марчук був поранений "беркутівцями", а Юрія Висоцького затримали.

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Обидва - громадяни Білорусі. Боболович занепокоєний, що його колег можуть депортувати до Булорусі. Там вони відомі журналістськими розслідуваннями, через що у них можуть виникнути великі проблеми з тамтешньою владою.

Журналісти поїхали до Черкас, щоб взяти інтерв'ю в української колеги Тетяни Чорновол.

Спілка польських журналістів готує провести акцію протесту в Черкасах.