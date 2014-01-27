Литвин: ВР не вистачить голосів для введення НС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі позафракційних народних депутатів, яка проходила в парламенті.

«Коли плануєш робити перший крок - треба подумати, яка буде реакція на цей перший крок і яка буде дія. Я абсолютно не бачу сьогодні у ВР 226 голосів для того, щоб підтримати це рішення (про надзвичайний стан – УНІАН)», - сказав Литвин.

На його думку, якщо навіть такий указ і буде підписано, то це призведе до протилежних наслідків, зокрема, відбудеться захоплення адміністративних будівель на «Печерських пагорбах».

Як повідомляв УНІАН, активісти "Спільної справи" пізно увечері 26 січня захопили одну з будівель Міністерства юстиції, яка знаходиться у Києві на вулиці Городецького,13.

Після цього міністр юстиції Олена Лукаш, яка входить до групи переговорників від влади, заявила: якщо протягом півгодини не звільнять міністерство, то вона звертатиметься до РНБО з вимогою ініціювати введення надзвичайного стану.