На лікування постраждалих силовиків громадяни перерахували майже 1 млн грн - МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

«Після оприлюднення інформації про те, що велика кількість правоохоронців постраждали під час масових заворушень у Києві, до МВС почали зверталися звичайні люди, аби допомогти. На сьогодні небайдужі громадяни перерахували уже майже мільйон гривень», - йдеться в повідомленні.

Як запевняють в МВС, «люди телефонували, писали в соцмережах та, навіть, створювали там групи підтримки. Багато дзвінків було з-за кордону. Усі пропонували свою допомогу. Хто грошима, хто пропонував продукти, теплий одяг, а хто просто висловлював моральну підтримку».

Тому в МВС, зазначається в повідомленні, було прийнято рішення розмістити на офіційному сайті реквізити Українського Благодійного фонду сприяння і соціального захисту сімей загиблих у боротьбі зі злочинністю співробітників МВС та надання допомоги органам і підрозділам правоохоронних та силових структур «Милосердя».

Усі зібрані кошти фонд «Милосердя» офіційно передав Міністерству внутрішніх справ України, підкреслили в УЗГ, додавши, що «ці гроші будуть витрачені на медикаменти для правоохоронців, які постраждали під час подій на столичній вулиці Грушевського. Зокрема, на препарати, які використовують при термічних ураженнях шкіри, в тому числі обмороженні».

При цьому в МВС нагадали, що під час масових заворушень у центрі столиці постраждало більше 300 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. Із них 130 госпіталізовано.