В АП розпочалася зустріч Януковича з лідерами опозиції

Триває четвертий раунд переговорів.

В Адміністрації Президента розпочалася зустріч глави держави Віктора Януковича та учасників робочої групи з урегулювання політичної кризи із лідерами опозиційних парламентських фракцій. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у зустрічі беруть участь перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов, міністр юстиції Олена Лукаш, керівник фракції партії «УДАР» Віталій Кличко, керівник фракції «ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, керівник фракції «ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

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