У Херсоні активісти підрізали трьох міліціонерів - МВС

Як зазначає прес-служба МВС, напад стався ввечері 27 січня. Зловмисників затримали.

За даними міліції, нападники - "студенти одного з вузів Херсона".

"Як виявилося, всі затримані є активними і радикально налаштованими учасниками акцій протесту. Їх дії кваліфіковані як замах на скоєння навмисного вбивства", - повідомили в МВС.

"Тим часом двоє поранених співробітників міліції знаходяться в реанімаційному відділенні лікарні. Стан обох важкий. В одного міліціонера - проникаюче поранення в грудну клітку, іншому лікарі видалили селезінку. Третій міліціонер отримав поранення в коліно і плече, йому медичну допомогу надано без госпіталізації", - йдеться в заяві.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.2 ст.115 ( умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Слідчі встановлюють мотиви скоєння злочину.