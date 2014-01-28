Сьогодні ВР може внести зміни до "законів 16 січня" та переглянути склад уряду

Крім того, на сесії можуть бути ухвалені рішення про кадрові перестановки в уряді, а також внесено зміни до законів, ухвалених парламентом 16 січня.

Початок позачергової сесії Верховної Ради призначено на 10.00.

Сесію призначив спікер Володимир Рибак у відповідь на ініціативу народних депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Більшість законів обмежують права та свободи людини.

Після ухвалення цих законів, 19 січня в Києві розпочалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні людей поранені, є загиблі.