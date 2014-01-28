ВР сьогодні на сесії розгляне тільки одне питання
09:57, 28 січня 2014Політика
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Верховна Рада сьогодні розгляне тільки одне питання - про врегулювання політичної кризи в державі
Рада планує розглянути сьогодні лише одне питання
Верховна Рада сьогодні на позачерговій сесії розгляне питання «Про врегулювання політичної кризи та забезпечення стабільності в державі».
Як передає кореспондент УНІАН, інших питань сьогоднішнім порядком денним роботи парламенту не передбачається.
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Після розгляду вказаного питання передбачено закриття сесії ВР.
Як повідомляв УНІАН, раніше політики заявляли, що на позачерговій сесії депутати можуть хвалити рішення про кадрові перестановки в уряді, а також внести зміни до законів, ухвалених парламентом 16 січня.
Поярдок денний Ради / Сегодня
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