ВР сьогодні на сесії розгляне тільки одне питання

Верховна Рада сьогодні на позачерговій сесії розгляне питання «Про врегулювання політичної кризи та забезпечення стабільності в державі».

Як передає кореспондент УНІАН, інших питань сьогоднішнім порядком денним роботи парламенту не передбачається.

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Після розгляду вказаного питання передбачено закриття сесії ВР.

Як повідомляв УНІАН, раніше політики заявляли, що на позачерговій сесії депутати можуть хвалити рішення про кадрові перестановки в уряді, а також внести зміни до законів, ухвалених парламентом 16 січня.