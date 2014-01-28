У Сімферополі мітингували противники Євромайдану і кримські татари

Як передає кореспондент УНІАН, близько 11 години на площі Леніна утворилося відразу кілька акцій. Серед присутніх були активісти «Російської єдності», Партії регіонів, Компартії, нового кримського руху «Стоп Майдан», а також представники козачих організацій - всього понад двох тисяч чоловік.

Вони, серед іншого, засудили прихильників київського Євромайдану, а також рішення про заборону діяльності та символіки ПР і КПУ у низці західних областей країни.

Потім, близько 12.00, розпочався мітинг прихильників кримськотатарського меджлісу. Близько тисячі людей зібралися біля представництва Президента України в Криму.

Мітингувальники вимагали скасувати диктаторські «закони 16 січня», зупинити кровопролиття в країні, відновити права кримських татар, а також оголосити дострокові вибори депутатів парламенту автономії на основі нового закону, що передбачає «правові механізми гарантованого представництва кримських татар у Верховній Раді Криму чисельністю не менше 15% від його кількісного складу».

Обидві акції пройшли і завершилися без конфліктів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада скасувала 9 з 11 дискусійних законів, прийнятих 16 січня.