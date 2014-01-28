В Адміністрації Президента розпочалася зістріч Януковича з Фюле

В Адміністрації Президента розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича з Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у зустрічі також беруть участь глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв, радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук, голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва також прибудуть спеціальна делегація Європарламенту і високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон.