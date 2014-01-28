У Львові журналістів навчать надавати першу медичну допомогу

У Львові працівники Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України розпочинають безкоштовні навчальні тренінги для журналістів з надання першої медичної допомоги.

Про це повідомили УНІАН у Львівській обласній організації Товариства Червоного Хреста України.

Як зазначається у повідомленні, перший навчальний тренінг для журналістів з надання першої домедичної допомоги відбудеться 30 січня.

"Враховуючи нестабільну ситуацію в країні та важливість безпосередньої присутності представників засобів масової інформації в «гарячих точках», Львівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України проводить безкоштовний навчальний тренінг для представників засобів масової інформації”, - зазначається у повідомленні.

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Під час тренінгу представники ЗМІ зможуть опанувати найнеобхідніші навики надання першої домедичної допомоги. Як показує світова практика, саме ці знання нерідко рятують життя постраждалого.